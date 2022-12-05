الامارات | الاتحاد الدولي يرفض شكوى فرنسا بعد إلغاء هدف غريزمان أمام تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن لجنة الانضباط رفضت شكوى فرنسا بخصوص إلغاء هدف أنطوان غريزمان أمام تونس في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم.

وقال الفيفا في بيان «رفضت لجنة الانضباط بالفيفا احتجاجا من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس أمام فرنسا أقيمت في كأس العالم في 30 نوفمبر».

وتقدمت فرنسا بالشكوى بعدما اعتقد غريزمان أنه سجل هدف التعادل في الثواني الأخيرة، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف بعد صفارة النهاية.

وهز غريزمان الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف لأنه كان في موقف تسلل عندما أرسل أوريلين تشواميني تمريرة داخل منطقة الجزاء.

ورد مدافع تونسي الكرة في اتجاه جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في ذلك الوقت، لكن الحكم ألغى الهدف لتفوز تونس 1-صفر. وتصدرت فرنسا المجموعة رغم الهزيمة، بينما خرجت تونس من المسابقة.

وأمس الأحد، بلغت فرنسا حاملة اللقب دور الثمانية بعد الفوز 3-1 على بولندا، وستخوض مواجهة مرتقبة أمام إنجلترا.