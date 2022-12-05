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الامارات | أرسنال يصل إلى دبي بتواجد النجم المصري محمد النني (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة فريق أرسنال الإنجليزي إلى دبي من اجل خوض معسكر تدريبي يتخلله خوض بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة 4 فرق هي بجانب أرسنال كلا من وأي سي ميلان، وليون الفرنسي، وضمت بعثة أرسنال 27 لاعباً والجهاز الإداري والفني للفريق بتواجد النجم المصري محمد النني الذي سيعود للفريق بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإصابة

وتقام بطولة كأس سوبر دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في استاد آل مكتوم بنادي النصر خلال الفترة بين 8 و16 الجاري.

وكان في استقبال الفريق رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد هاشم خوري، و مدير البطولة محمد العور

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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