«صفقة كريستيانو رونالدو» .. صمت تام من النصر السعودي وتعليق غامض من المدرب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن موافقة رونالدو على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، للانتقال له في يناير المقبل لمدة عامين مقابل حصوله على 200 مليون يورو في الموسم.

المدرب لا يعلم شيئاً

وقال سانتوس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرتغال وسويسرا: «سمعت عن أمر انتقال كريستيانو رونالدو، للنصر السعودي، هنا بعد وصولي إلى المؤتمر، لكني لا أعلم حقيقة هذه المعلومة».

وأضاف «القرار يعود إلى كريستيانو في اختيار وجهته المناسبة، نحن نركز حاليا على كأس العالم وهذا هدفنا».

نادي النصر في معسكره

وكشف أخر منشور لنادي النصر على صفحتهم على تويتر ، عن تواجدهم في معسكرهم ، ولم ينشر شيئاً عن الصفقة التي ضجت بها مواقع الأخبار .

اهتمام منذ البداية

وأنهى رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق ، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.

يجد كريستيانو رونالدو فريقًا يسعى لاستعادة الهيمنة المفقودة في منافسته بعيدًا عن المستوى العالمي الأول، حتى أن رونالدو يتلقى انتقادات في البرتغال بسبب أدائه خلال كأس العالم ، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل أشهر.

النصر سيلتقي بالفرنسي رودي جارسيا كمدرب وسيكون لديه ألفارو جونزاليس زميلاً في الفريق، حيث انضم قلب الدفاع إلى الدوري السعودية الصيف الماضي بعد أن أنهى مرحلته في فرنسا.

كما يبرز وجود أوسبينا، حيث أنهى حارس المرمى الكولومبي عقده مع نابولي وقرر قبول العرض السعودي.