شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 1/3 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 1/3 ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

فيما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع الزهور و هليوبوليس مع 6 أكتوبر ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى و الصيد مع سبورتنج و الطيران مع المعادى و الشمس مع الجزيرة و دلفى مع سموحة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.