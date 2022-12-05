دينا الرفاعى عن رفض الأندية انضمام لاعباتها لمنتخب النسائية: لا تهاون فى حق مصر

القاهرة - سامية سيد - علّقت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على رفض بعض الأندية انضمام لاعباتها لمعسكرات المنتخبات الوطنية، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "منتخب مصر فوق الجميع، وشرف لأى بنت تمثيل منتخب بلادها هذا هو المبدأ ولن يتغير ما دمت موجودة وأتولى مسئولية الإشراف على كرة القدم النسائية المصرية، ولا تهاون فى حق المنتخبات الوطنية أبدا".



تغريدة دينا الرفاعى

وانطلق اليوم، الاثنين، المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية، على ملعب الشرطة بالعباسية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للكرة النسائية.

واقتصرت التدريبات خلال اليوم الأول للمعسكر على بعض الجمل الفنية، التى يستهدفها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمد كمال.

وضم الجهاز الفني 28 لاعبة هن: فرح سمير، بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت، شروق السيد وسلوى منصور.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إلى جانب محمد كمال كلًا من: إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.