شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة على هامش تدريبات فريقه.

وأكد المصدر أن طاهر طاهر سيغيب عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي، إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع فى الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف المصدر أن اللاعب غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم تمهيدًا للخضوع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة والعودة سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1/2 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعبه والمحدد لها بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.