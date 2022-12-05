شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقرر مشاركة "ريكو" أساسياً أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة صلاح ريكو صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المحدد لها الأربعاء فى الدورى.

ويعد صلاح ريكو من أفضل العناصر تمتلك الخبرات في مركز منتصف الملعب وبناء الهجمة، وهذا الأمر ظهر منذ بداية الموسم مع فريق غزل المحلة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.

ويسعى بابا فاسيليو لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين وعامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى فى المباراة القادمة، ومواصلة تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتقام الأربعاء المقبل باستاد المحلة فى السابعة الخامسة مساءً.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات، فيما يحتل الغزل المركز المركز الثانى برصيد 10 نقاط.