شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقترب من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة أسامة فيصل مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء المصرى البورسعيدى غداً فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويأتى قرار حلمى طولان من مشاركة أسامة فيصل عقب تعرض ناصر منسى للإيقاف وخبرة اللاعب الهجومية وأستغلال الفرص في أحراز الأهداف.

ويلتقى فريق البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة و الهزيمة في مثلها و التعادل في مباراتين.