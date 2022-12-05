شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لكمال الأجسام تعتمد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد كمال الأجسام الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ممثلى الهيئات أعضاء العمومية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عادل فهيم.

اكتملت العمومية بحضور 12 هيئة من أصل 16 وهى نادى أجا، الشال، النصارية، نادى النصر ، شباب بدواى، الجلاء الرياضى ، الاتحاد الاولمبى ، 23 يوليو ، السكة الحديد ، تلا ، و اتحاد الشرطة و الاسماعيلى .

وشهدت العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامي، وكذلك الاحتفال بعادل فهيم رئيس الاتحاد بعد فوزه كأفضل إدارى من الاتحاد الدولى للعبة.

كما شهدت العمومية الاحتفال بفريق الأساتذة والذى حقق 12ميدالية في بطولة العالم بإسبانيا، ويضم أمير معبد وأسامة مدبولى و سيد النسر وعمرو الحديدى و هانى معتمد وعادل بسيونى.