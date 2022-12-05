صحفي متخصص في انتقالات اللاعبين ينفي أنباء انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، والمتخصص في سواق انتقالات اللاعبين، ما تردد حول انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو أتم اتفاقه مع نادي النصر السعودي، وأنه سيلعب في صفوف "العالمي" بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم وراتب يصل لـ 200 مليون يورو سنوياً.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعاد فابريزيو رومانو نشر تغريدة كان قد كتبها في الـ 30 من نوفمبر الماضي، والتي أكد خلالها أن رونالدو لم يتفق أو يوقع حتى الآن مع إدارة نادي النصر السعودي.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن كل تركيز النجم البرتغالي على بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي الهلال السعودي ينافس النصر على ضم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ومؤخراً، فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

يشار إلى ان منتخب البرتغال، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة، سيواجه منتخب سويسرا، وصيف المجموعة السابعة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022.