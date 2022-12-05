شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات من فيريرا لزيزو.. ومران خاص لشيكابالا ويوسف أسامة على التسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع "زيزو" فى حضور حسني خطاب مترجم الفريق، فى منتصف التقسيمة، لتوجيه بعض التعليمات الفنية الخاصة له وشرح بعض المهام الهجومية.

كما أدى يوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ثنائى الفريق تدريبات خاصة على التسديدات، وقام الثنائي "شيكابالا" ويوسف أسامة بالتسديد على مرمى محمد نديم والسيد عطية من مسافات مختلفة، تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل.