شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة باستاد برج العرب قبل أن يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.