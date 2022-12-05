شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.
وكان من المقرر أن تقام المباراة باستاد برج العرب قبل أن يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.
ويحل الزمالك ضيفا على نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.