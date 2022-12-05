شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى منتصف التدريب.. وعبد الشافى يبدأ الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين بعد أداء بعض التدريبات الخططية خلال مران اليوم، الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وجاءت الجلسة فى منتصف التدريبات لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها الفترة المقبلة، والتى سيتم تطبيقها في التقسيمة الفنية.

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين الدور المطلوب من كل لاعب قبل انطلاق التقسيمة الفنية.