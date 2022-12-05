شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي.. ابتسامة أكرم وشريف وكهربا وجاهزية متولى وعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم، الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة غزل المحلة التي تقام بعد غد الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس في بطولة الدوري الممتاز.‏

وسيطرت أجواء المرح على لاعبي الأهلي، خاصة محمد شريف وأكرم توفيق ومحمود كهربا، فيما شهد المران مشاركة الثنائى محمود متولي وعمار حمدى ليعلنا جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقبل المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على عديد من النقاط الفنية والخططية قبل السفر إلى المحلة.‏

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قوية في بداية المران، قبل أن يستأنف تدريبات الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الفنية.‏

هذا واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.



ابتسامة شريف وأكرم



اشرف



أكرم



السولية



الشحات



الشناوي



برونو



بيرسي



تاو



حراس المرمى



حسام وكريم



ديانج



رأفت خليل



شادي



شريف



عبد القادر وشادي



عبد القادر



عبد المنعم وعمار ومغربي



عمار



عمرو السولية



فخري



كهربا وعبد القادر



كهربا



متولي



محمود متولي



معلول وفؤاد



هاني وشريف



هاني



ياسر وشوبير