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كواليس مران الأهلي.. ابتسامة أكرم وشريف وكهربا وجاهزية متولى وعمار

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القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم، الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة غزل المحلة التي تقام بعد غد الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس في بطولة الدوري الممتاز.‏

وسيطرت أجواء المرح على لاعبي الأهلي، خاصة محمد شريف وأكرم توفيق ومحمود كهربا، فيما شهد المران مشاركة الثنائى محمود متولي وعمار حمدى ليعلنا جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقبل المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على عديد من النقاط الفنية والخططية قبل السفر إلى المحلة.‏

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قوية في بداية المران، قبل أن يستأنف تدريبات الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الفنية.‏

هذا واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ابتسامة شريف وأكرم
ابتسامة شريف وأكرم

 

اشرف
اشرف

 

أكرم
أكرم

 

السولية
السولية

 

الشحات
الشحات

 

الشناوي
الشناوي

 

برونو
برونو

 

بيرسي
بيرسي

 

تاو
تاو

 

حراس المرمى
حراس المرمى

 

حسام وكريم
حسام وكريم

 

ديانج
ديانج

 

رأفت خليل
رأفت خليل

 

شادي
شادي

 

شريف
شريف

 

عبد القادر وشادي
عبد القادر وشادي

 

عبد القادر
عبد القادر

 

عبد المنعم وعمار ومغربي
عبد المنعم وعمار ومغربي

 

عمار
عمار

 

عمرو السولية
عمرو السولية

 

فخري
فخري

 

كهربا وعبد القادر
كهربا وعبد القادر

 

كهربا
كهربا

 

متولي
متولي

 

محمود متولي
محمود متولي

 

معلول وفؤاد
معلول وفؤاد

 

هاني وشريف
هاني وشريف

 

هاني
هاني

 

ياسر وشوبير
ياسر وشوبير

 

ياسين الميكاري
ياسين الميكاري

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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