شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أوروجواى تجبر البرازيل على تغيير لون القميص فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم بالبرازيل عام 1950، وهى أول بطولة تقام منذ عام 1938 التى أقيمت بفرنسا، حيث توقفت البطولة 12 عاما بسبب الحرب العالمية الثانية.

وكان لاعبو المنتخب البرازيلي يرتدون اللون الأبيض، وهو لون الزى الخاص بهم، ولكن خسر البرازيل فى نهائى المونديال أمام أورجواى بنتيجة 2/1 وهو ما أصابهم بحالة من التشاؤم فقروا تغيير اللون من الأبيض إلى الأصفر.

وتقام فى الفترة الحالية النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.