شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عادل يقود ناشئى الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي مواليد 2006 الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب النادى بمدينة نصر ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

سجل ثنائية الأهلي فى شباك الزمالك حسام عادل مهاجم الفريق الأحمر الذى تألق خلال المباراة.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ، على حضور مباراة قمة بطولة الجمهورية مواليد 2006، التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من الموسم الحالي.

وتواجد كولر في الملعب برفقة ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق الأول، إلى جانب وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين، وذلك في ظل اهتمام كولر وجهاز الفريق الأول بمتابعة مباريات الناشئين.

ويدخل «أهلي 2006» المباراة وهو يمتلك في رصيده ٨ نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - 0، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًّا، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.