بي إن سبورت تعلن نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في دور الـ16 بكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عن نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في دور الـ 16 الذي إنطلق أول أمس السبت.

ونشر الموقع الرسمي للقناة جدول البث، حيث تم إدراج مباراة كرواتيا واليابان، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، ضمن برنامج القناة المفتوحة على ترددها 11054 H 27500.

وقررت الشبكة القطرية، التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالاً بالنسخة الـ 22 من المونديال.

وحتى الآن، نقلت "بي إن سبورت" 16 مباراة في البطولة من أصل 10 مباريات متبقية حتى نهايتها.

كما ستنقل المباريات على قنوات مفتوحة أخرى عبر أربعة أقمار مختلفة أعلنت نقل المباراة وهي:

القمر: استرا 4 شرق

القناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً

القناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

قناة ORTB

تردد : 11900

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً

القناة: trt1

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000

هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500