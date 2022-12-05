بي إن سبورت تعلن نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في دور الـ16 بكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عن نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في دور الـ 16 الذي إنطلق أول أمس السبت.
ونشر الموقع الرسمي للقناة جدول البث، حيث تم إدراج مباراة كرواتيا واليابان، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، ضمن برنامج القناة المفتوحة على ترددها 11054 H 27500.
وقررت الشبكة القطرية، التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالاً بالنسخة الـ 22 من المونديال.
وحتى الآن، نقلت "بي إن سبورت" 16 مباراة في البطولة من أصل 10 مباريات متبقية حتى نهايتها.
كما ستنقل المباريات على قنوات مفتوحة أخرى عبر أربعة أقمار مختلفة أعلنت نقل المباراة وهي:
القمر: استرا 4 شرق
القناة: RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000
القمر: يوتلسات 9 شرقاً
القناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500
قناة ORTB
تردد : 11900
الاستقطاب:أفقي
معدل الترميز:27500
القمر: تركسات 42 شرقاً
القناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:30000
هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً
قناة rai 1
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500