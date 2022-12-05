الصفقة تمت.. كريستيانو رونالدو ينضم للنصر السعودي بعقد أسطوري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاتفاق مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ووفقاً للصحيفة، فإن من المقرر حصول رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو.

ويشارك كريستيانو رونالدو حالياً رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، وقد سجّل هدفًا في المباراة الأولى أمام غانا.

ومؤخراً، فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

ويمتلك رونالدو (37 عامًا) 118 هدفًا في 194 مباراة بقميص منتخب البرتغال، إذ قاده للتتويج بيورو 2016، وبدوري الأمم الأوروبي 2019، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2006، ونصف نهائي يورو 2012.

كما يمتلك رونالدو 701 هدفًا في مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجلها في 951 مباراة رفقة سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويسعى النصر من جانبه لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2019.

ولم يسبق للنصر التتويج بدوري أبطال آسيا، إذ اكتفى بالتتويج بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، وبكأس السوبر الآسيوي في نفس العام، ليمثّل آسيا في كأس العالم للأندية 2000 وينال لقب العالمي.