شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من "كدمة الكتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريبات الكرة الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع "شيكابالا" لتدريبات تأهيلية وبدنية خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لكدمة فى الكتف خلال مباراة إنبي فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وظهر "شيكابالا" في التدريبات الخططية والفنية فى مران اليوم مع باقى زملائه بشكل طبيعي، وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية.