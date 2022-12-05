شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الكرة النسائية استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاثنين المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية، على ملعب الشرطة بالعباسية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للكرة النسائية.

واقتصرت التدريبات خلال اليوم الأول للمعسكر على بعض الجمل الفنية، التى يستهدفها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمد كمال.

وضم الجهاز الفني 28 لاعبة هن: فرح سمير، بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت، شروق السيد وسلوى منصور.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إلى جانب محمد كمال كلًا من: إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.