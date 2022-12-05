شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة المصرى غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبو فريق البنك الأهلى، بقيادة المدير الفني حلمى طولان، استعداداتهم لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا، والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بمدينة السويس.

ويسعى حلمى طولان لتحفيز اللاعبين لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، خلال جلسة جمعته مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويلتقى فريق البنك الأهلى مع المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط ،حيث حقق الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى والتعادل فى مباراتين.



تدريب البنك الأهلى (2)



تدريب البنك الأهلى (3)