شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 5/12/2022 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفى مقدمتها، الأهلى يعلن إصابة طاهر محمد طاهر بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهيثم لعيونى يفسخ تعاقده مع المصرى ويتقدم بشكوى للفيفا، والجزيري يعود اليوم إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الزمالك.

الأهلى يعلن إصابة طاهر محمد طاهر بجزع فى الرباط الداخلى للركبة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

هيثم لعيونى يفسخ تعاقده مع المصرى ويتقدم بشكوى للفيفا

قدم التونسي هيثم لعيوني، لاعب النادي المصري، شكوى ضد النادي البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد.