شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحضر قمة الأهلي والزمالك مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على حضور مباراة قمة بطولة الجمهورية مواليد 2006، التي تجمع فريقى الأهلي والزمالك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من الموسم.

وتواجد كولر وعبد الحفيظ فى الملعب برفقة ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق الأول، إلى جانب وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين، وذلك فى ظل اهتمام كولر وجهاز الفريق الأول بمتابعة مباريات الناشئين.

ويدخل «أهلي 2006» المباراة وهو يمتلك في رصيده 8 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع المصري 2/2، وفاز على وادي دجلة 6 /0، وعلى فيوتشر4/ 1، وتعادل مع بتروجت سلبيًّا، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 3 أهداف فى مرماه.