شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يعود لحراسة مرمى البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لحراسة عرين فريقه مرة أخرى أمام المصرى البورسعيدى عقب الغياب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف.

ويأتى قرار الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة حلمى طولان بعد تعرض الحارس محمود الزنفلى للإصابة أيضاً خلال مواجهة الفريق الأخير أمام إنبى.

ويلتقى البنك الأهلى مع المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث حقق الفوز فى مباراة والهزيمة فى مثلها والتعادل فى مباراتين.