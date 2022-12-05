شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، على انطلاق معسكر المنتخب 20 من شهر ديسمبر الجارى.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لخوض مباراتين وديتين على أقل تقدير، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمقرر انطلاقها فى شهر فبراير المقبل.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.