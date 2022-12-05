شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف المصابين فى الأهلي من المشاركة فى مباراة غزل المحلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي استعادة بعض لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتظم أكثر من لاعب فى التدريبات الجماعية، حسب تأكيدات الجهاز الفنى، الأمر الذى يمنح الجهاز الفني حلولاً كثيرة فى المباريات المقبلة بعدما عانى المارد الأحمر من لعنة الإصابات وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ما هى الإصابات والغيابات التى ضربت صفوف الأهلى؟

ج: افتقد الأهلي أكثر من لاعب خلال المباريات الماضية لأسباب مختلفة، فقد غاب محمد عبد المنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف وعمار حمدى للإصابة، وعلى معلول لتواجده مع منتخب بلاده فى مونديال قطر.

س: ماذا عن موقف محمود متولى؟

ج: بدأ محمود متولي مدافع الأهلى المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وفى هذا الشأن قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن «متولي» أنهى البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص به بشكل جيد فى إطار التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

س: وماذا عن موقف أيمن أشرف؟

ج: يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، الاثنين، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى التدريبات ‏الجماعية.‏

وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التى أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن ‏حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك فى التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، بعد خضوعه لفحص ‏طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.‏

س: وماذا عن مصير محمد عبد المنعم؟

ج: ومن المنتظر حسم الموقف النهائي لمشاركة محمد عبد المنعم في مباراة المحلة غداً الثلاثاء، سواء بواقى الوجه أو بدونه، خاصة أن اللاعب يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي.

س: وماذا عن موقف عمار حمدى؟

ج: شارك عمار حمدى، لاعب وسط النادى الأهلى، فى جانب من التقسيمة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى، إن مشاركة عمار فى التقسيمة خطوة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية.

س: متى تقام مباراة الأهلى وغزل المحلة؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.