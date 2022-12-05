شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يدرس المقاولون العرب من بوابة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على دراسة مفاتيح لعب فريق المقاولون العرب، ونقاط الضعف فى الفريق، قبل المباراة التى ستجمعهما مساء الأربعاء المقبل.

وشاهد تاكيس جونياس مباراة المقاولون الأخيرة أمام سيراميكا أكثر من مرة، لتحديد نقاط القوة والضعف وكيفية تحديد الخطة والطريقة الفنية التى سيتبعها فى اللقاء.

وكان المقاولون فاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى مواجهة الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، الأمر الذى جعل تاكيس جونياس يحذر لاعبيه من خطورة ذئاب الجبل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون فى الساعة الثالثة إلا الربع مساء الأربعاء، باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.