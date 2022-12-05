شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه بالمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، بعدما تم استبعاده من المواجهات الماضية.

ويدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على أكينولا فى قيادة هجوم الزمالك أمام الطلائع، بعدما اعتمد فى المواجهتين الماضيتين على يوسف أوباما ولم يظهر بالمستوى المطلوب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية.

ومن المنتظر أن يعود التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، للانتظام فى تدريبات الأبيض استعداداً للمباريات المقبلة.