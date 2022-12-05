شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه بالمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، بعدما تم استبعاده من المواجهات الماضية.
ويدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على أكينولا فى قيادة هجوم الزمالك أمام الطلائع، بعدما اعتمد فى المواجهتين الماضيتين على يوسف أوباما ولم يظهر بالمستوى المطلوب.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية.
ومن المنتظر أن يعود التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، للانتظام فى تدريبات الأبيض استعداداً للمباريات المقبلة.
وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.
وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا الأربعاء الماضي، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة اليوم للانتظام في تدريبات الأبيض.