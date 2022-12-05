شكرا لقرائتكم خبر عن غياب حسين السيد وعبد الرحيم دغموم عن المصرى أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائي حسين السيد وعبد الرحيم دغموم لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامتها فى الثالثة إلا الربع عصر غد، الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن هذا الغياب جاء نتيجة الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري، بعدما ثبت إصابة حسين السيد بتمزق في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف لنحو أسبوع على أقصى تقدير، فيما أثبتت الفحوصات المبدئية إصابة دغموم بجزع فى الرباط الداخلي والصليبي الأمامى، الأمر الذي يستلزم عرضه على الدكتور أحمد رزق لتحديد مدى الإصابة والبرنامج التأهيلي الملائم.

ويختتم المصري، بقيادة طارق سليمان المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتمثل مباراة البنك الأهلي، عنق زجاجة للنادي المصري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي لم يحصد سوى 4 نقاط في أول 4 مباريات، ليتم بعدها إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، وتعيين طارق سليمان في القيادة الفنية بشكل مؤقت، حيث تعتبر مواجهة البنك الأهلي هي الأولى لسليمان في الإدارة الفنية.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وأخيراً تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ليحصد 4 نقاط وضعت الفريق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين؛ بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.