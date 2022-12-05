اليابان أمام كرواتيا والبرازيل تواجه كوريا الجنوبية في كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 5-12-2022، مباراتين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وسيلتقي مننتخب اليابان مع نظيره كرواتيا في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "الجنوب".

ومن المقرر ان يلبتقي الفائز من هذه المباراة، في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية، التي ستقام مساء اليوم ايضاً.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية على ملعب 974.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة .

اليابان X كرواتيا

تنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية

وتُذاع المباراة على Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN 4K HDR، Alkass EXTRA Three HD

البرازيل X كوريا الجنوبية

تنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على beIN Sports HD 2 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA Three HD

دوري كرة اليد

الأهلي X الزمالك

تنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على أون تايم سبورتس 2.