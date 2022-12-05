شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مالية على المقصرين فى الإسماعيلى بفرمان أيمن الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدوري.

ويدرس أيمن الجمل فى الوقت الحالي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني للدراويش عن بعض اللاعبين المقصرين، وسط اقتراحات بخصم 20 % من عقودهم السنوية مع إخطار اتحاد الكرة بالأمر.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاث منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف، ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

وبدأ فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد منح لاعبيه راحة سلبية السبت قبل بدء الاستعداد لمواجهة سيراميكا، يأتي ذلك فى أعقاب هزيمة الفريق من سموحه بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر الجمعه على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.