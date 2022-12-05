شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة "ساحر الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ"41" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ"41" فهو من مواليد 5 ديسمبر 1981 بالقاهرة، جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعب بصفوف الفريق الأبيض، فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من منها 50 فى الدورى.

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.

جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبى بنادى الزمالك، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.

ويتقاسم الراحل علاء الحامولى نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافى الزمالك فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف فى الدورى، بالإضافة إلى هدفين فى بطولة كأس مصر.

تنقل جمال حمزة فى أكثر من نادٍ بالدورى المصرى، فلعب بالجونة ومصر المقاصة، والإنتاج الحربى، وحرس الحدود، لينهى مسيرته الكروية، ويتجه إلى التدريب ومنها إلى التحليل الكروي في الفضائيات.