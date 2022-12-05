شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية بين الأهلى والزمالك اليوم فى ملاعب القدم والطائرة واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم، الاثنين، ثلاث مواجهات قوية بين الأهلى والزمالك فى ملاعب كرة القدم والطائرة واليد، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..

أهلي 2006 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 اليوم، الاثنين، مع ضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويسعى فريق أهلي 2006 لتحقيق الفوز على الزمالك لكي يحسم قمة بطولة الجمهورية لصالحه، ويعوض نتيجة التعادل في المباراة السابقة مع بتروجت سلبيًا.

ويمتلك أهلي 2006 في رصيده 8 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل في مباراتين، حيث تعادل مع المصري 2-2، وفاز على وادي دجلة 6-0، وعلى فيوتشر 4-1، وتعادل مع بتروجت سلبيًا، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

«سيدات طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فريق الزمالك، اليوم الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة فى الخامسة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك وتحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري دون أي هزيمة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة لحمدي الصافي، المدير الفني، مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

يذكر أن فريق سيدات طائرة الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد 6 جولات في البطولة دون هزيمة محققا العلامة الكاملة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب هليوبوليس بنتيجة 3 اشواط دون خسارة اي شوط، ضمن منافسات بطولة الدوري.

«رجال يد الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الاثنين، عندما يلتقي مع الزمالك فى إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويعقد الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل إنطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

المران الأخير للفريق شهد تركيزا كبيراً من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.