شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الأهلى لوضع خارطة طريق مباريات ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش تدريب اليوم، الاثنين، لوضع برنامج الفريق استعداداً للمباريات المقبلة فى الدوري.
ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات
وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:
الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة
الاثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام
الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام
الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية
الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.