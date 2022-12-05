اخبار الرياضه

اجتماع فى الأهلى لوضع خارطة طريق مباريات ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الأهلى لوضع خارطة طريق مباريات ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش تدريب اليوم، الاثنين، لوضع برنامج الفريق استعداداً للمباريات المقبلة فى الدوري. 

 

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات

 

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

 

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الاثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا