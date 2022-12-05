شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يعود اليوم إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، للانتظام فى تدريبات الأبيض استعداداً للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول. وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا الأربعاء الماضي، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة اليوم للانتظام في تدريبات الأبيض. ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك تعادل الخميس الماضى مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.