شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يجرى جراحة الزائدة ويغيب عن مباراة المصرى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إسلام عطية، لاعب النادي المصري، عملية جراحية لاستئصال الزائدة، ليتأكد غيابه عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام البنك الأهلي في الدوري العام.

ويختتم المصري بقيادة طارق سليمان المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتمثل مباراة البنك الأهلي عنق زجاجة للنادي المصري، خاصة أن الفريق البورسعيدي لم يحصد سوى 4 نقاط في أول 4 مباريات، ليتم بعدها إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، وتعيين طارق سليمان في القيادة الفنية بشكل مؤقت، حيث تعتبر مواجهة البنك الأهلي هي الأولى لسليمان في الإدارة الفنية.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وأخيراً تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ليحصد 4 نقاط وضعت الفريق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين؛ بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.