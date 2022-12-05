شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الشناوى يقود الأهلى للتتويج بكأس مصر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بكأس مصر بعدما حقق فوزًا غاليًا على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 2020.

ضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

تقدم الأهلي فى الدقيقة 65 عن طريق محمود كهربا، وتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 92، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين لتنتهي بالتعادل ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفى ركلات الترجيح سجل للأهلي على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، فيما أضاع أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل لطلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال، وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد، ليفوز الأهلي 3-2، ويتوج بطلًا لكأس مصر، ويحصد الثلاثية التاريخية بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى10 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.