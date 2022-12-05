شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يطالب جاريدو بتصحيح المسار بعد تجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، جلسة ودية مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، طالبوه خلالها بتصحيح مسار الفريق خلال بطولة الدوري مع منحه كافة الصلاحيات لإصلاح الأخطاء.وجدد مجلس الإسماعيلى الثقة فى جاريدو مفضلين منحه الفرصة كاملة إيماناً بقدراته الفنية.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاثة منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

وبدأ فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد منح لاعبيه راحة سلبية السبت قبل بدء الاستعداد لمواجهة سيراميكا، يأتي ذلك فى أعقاب هزيمة الفريق من سموحه بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر الجمعه على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.