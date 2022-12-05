شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. هانيا الحمامى نجمة ساطعة بسرعة الصاروخ فى عالم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت هانيا الحمامى يوما بعد يوما إنها لاعبة تسير بسرعة الصاروخ فى عالم رياضة الاسكواش لما لديها من إمكانيات وطموح اكتسبتهما فى سن صغيرة.

هانيا الحمامى لاعبة تمتلك كل مقومات الوقوف على منصات التتويج، وخاصة الطموح الذى نجحت من خلاله فى أن تحفر اسمها بقوة بين سيدات اللعبة.

واستطاعت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، التتويج ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 9-11, 11-3, 8-11, 11-9.

هانيا الحمامى سطع اسمها ، بعدما نجحت فى التتويج ببطولة العالم للناشئات التى أقيمت بماليزيا عام 2019، لتبدأ فصلا جديدا فى مسيرتها الاحترافية.

ونجحت هانيا أيضا فى حصد العديد من الألقاب هذا الموسم، أبرزها بطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها العاشرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هانيا الحمامى فى الصور التالية :