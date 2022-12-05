شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يناقش مع معاونيه خطة الزمالك لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على مناقشة جهازه المعاون فى خطة وطريقة مواجهة طلائع الجيش بالمباراة المقبلة.

ويرغب فيريرا فى تحديد خطة اللعب أمام طلائع الجيش، خاصة بعدما شاهد مواجهة الطلائع الأخيرة أمام الأهلى وكان ندًا قويًا للمارد الأحمر وأقرب لتحقيق نتيجة جيدة قبل أن تنتهى المباراة بفوز الأهلى بهدفين لهدف.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك تعادل مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما الخميس الماضى، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.