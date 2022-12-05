شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بنظيره الأهلى ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

فيما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من، أصحاب الجياد مع الزهور وهليوبوليس مع 6 أكتوبر ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى والصيد مع سبورتنج والطيران مع المعادى والشمس مع الجزيرة ودلفى مع سموحة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.