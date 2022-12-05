شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة سويسرا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب البرتغال لخوض تحدي ليس سهلًا، حينما يواجه المنتخب سويسرا، فى دور ال 16 من منافسات مونديال قطر الحالي، حيث يسعي المنتخب البرتغال لإبطال أي مفاجأت جديدة فى المونديال، وإقصاء المنتخب السويسري خارج مزمار البطولة كما هو متوقع والأقرب للواقعية.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل لدور الستة عشر بعدما حل فى المركز الأول للمجموعة الثامنة، فى حين تأهل المنتخب السويسري، لهذا الدور بعدما جاء فى المركز الثانى بالمجموعة السابعة خلف البرازيل.



موعد مباراة البرتغال وسويسرا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب السويسري غدًا الثلاثاء، فى ختام دور ال 16 مم منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشؤة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة سويسرا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافائيل جيريرو – بيبي – روبن دياز – جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – ويليام كارفاليو – جواو فيليكس – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو



القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والبرتغال

وتذاع مباراة سويسرا والبرتغال عبر سلسلة قنوات بى إن سبورت القطرية المشفرة فقط، وقنوات الكأس القطرية، مع العلم أن قنوات بى إن سبورت المفتوحة لن تقوم بنقل أحداث المباراة لأسباب تسويقية.