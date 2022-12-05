شكرا لقرائتكم خبر عن كاس العالم 2022.. تشكيل سويسرا المتوقع لمباراة البرتغال القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب سويسرا لخوض تحدي قوي للغاية، حينما يواجه المنتخب البرتغالي، فى دور ال 16 من منافسات مونديال قطر الحالي، حيث يسعي المنتخب السويسري لتفجير المفاجأة وإقصاء المنتخب البرتغالي من البطولة على عكس التوقعات، مثلما فعل تمامًا أمام إيطاليا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم الحالية.

وكان منتخب سويسرا قد تأهل لدور الستة عشر بعدما حل فى المركز الثاني للمجموعة السابعة خلف البرازيل، فى حين تأهل المنتخب البرتغالي لهذا الدور بعدما تمكن من صدارة المجموعة الثامنة.



موعد مباراة البرتغال وسويسرا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب السويسري غدًا الثلاثاء، فى ختام دور ال 16 مم منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشؤة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل سويسرا المتوقع لمباراة البرتغال

حراسةالمرمى:- يان سومير

خط الدفاع:- ريكاردو رودريجيز - نيكو إيلفادي - مانويل أكانجي - سيلفان ويدمر.

خط الوسط:- روبن فارجاس - جرانيت شاكا - ريمو فرولر - جابريل سو - ريدير.

خط الهجوم:- برييل إيمبولو.



القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والبرتغال

وتذاع مباراة سويسرا والبرتغال عبر سلسلة قنوات بى إن سبورت القطرية المشفرة فقط، وقنوات الكأس القطرية، مع العلم أن قنوات بى إن سبورت المفتوحة لن تقوم بنقل أحداث المباراة لأسباب تسويقية.