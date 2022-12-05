شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. البرتغال تتحدي طموح سويسرا فى المواجهة المرتقبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره المنتخب السويسري فى تحدي صعب غدًا الثلاثاء، فى دور ال16من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يطمح المنتخب البرتغالي لتجاوز هزيمته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية فى ختام دور المجموعات، لا سيما أن المواجهات الإقصائية لا تتحمل الوقوع فى الأخطاء، حيث لا يوجد مجال للتعويض.

فى حين يسعي منتخب سويسرا فى تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء المنتخب البرتغالي من البطولة، خاصة أن المنتخب السويسري سبق له وإن صعد إلى المونديال الحالي على حساب منتخب إيطاليا صاحب التاريخ الكبير، مما يؤكد على صعوبة لقائها مع البرتغال، وأن نتيجته لن تكون محسومة للجانب البرتغالي كما يتوقع البعض.



رونالدو يسعي لمواصلة حلم المونديال

ومن جانبه يسعي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لمواصلة حلم البرتغال، والوصول إلى ما أبعد من ذلك، والسير على خطي بطولة اليورو الشهيرة، فى الفوز باللقب الغائب، مما سيكون بمثابة النهاية الأعظم لمسيرة اللاعب إن تحقق وتمكن اللاعب من تحقيق حلمه فى الظفر بلقب كأس العالم فى موندياله الأخير.



موعد مباراة البرتغال وسويسرا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب السويسري غدًا الثلاثاء، فى ختام دور ال 16 مم منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشؤة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد تأهل لدور الستة عشر بعد تصدر المجموعة الثامنة، فى حين تأهل منتخب سويسرا لهذا الدور بعدما جاء فى مركز الوصافة للمجموعة السابعة خلف البرازيل.