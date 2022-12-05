الامارات | استقبال مهين للأرجنتيني مارتينو في العاصمة المكسيكية.. رد فعل غريب من المدرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل عدد من مشجعي المنتخب المكسيكي لكرة القدم، المدير الفني لمنتخب بلادهم الأرجنتيني جيراردو مارتينو، بشكل سيئ لدى عودته إلى العاصمة مكسيكو سيتي بعد المشاركة غير الموفقة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



وأشارت بعض الصحف الأرجنتينية إلى أن مارتينو تعرض للإهانة من قبل عدد قليل من المشجعين الغاضبين لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.

ونشرت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية مقطعاً مصوراً تظهر فيه بعض هذه الإهانات اللفظية.



ورغم محاصرة المصورين والمشجعين لمارتينو، ولكن رد فعل المدرب كان غريباً وتماسك بشكل كبير والتزم الهدوء خلال خروجه من مبنى المطار.



وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في 2019، لكنه ودع البطولة الحالية في قطر من الدور الأول (دور المجموعات) بعد الهزيمة 0-2 أمام المنتخب الأرجنتيني. وبهذا، انتهى عقد مارتينو مع الفريق.



وقال رئيس الاتحاد المكسيكي للعبة يون دي لويزا، خلال تواجده في قطر: "يعلم مارتينو أن الأجواء السلبية وفشل الفريق في المونديال يجعل من المستحيل استمراره مع الفريق".



وأوضح المدير الرياضي للمنتخب المكسيكي، خايمي أوردياليس: "نقدره كمدرب كبير وصاحب إمكانيات.. ولكن في كرة القدم، النتائج هي ما تهم".