الامارات | مدرب إنجلترا لا يشعر بالقلق فقط من مبابي.. سيلعب أمام الأقوى في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أن "الأسود الثلاثة" سيخوض مواجهة صعبة في ربع نهائي كأس العالم 2022 مشدداً على أن فرنسا هو أفضل فريق في العالم حالياً.



وقال في مؤتمر صحافي عقب فوز إنجلترا على السنغال 3-0 في دور الـ 16: "سنخوض تحدياً كبيراً أمام أفضل منتخب في العالم، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية".

"مواجهة فرنسا ستكون أكبر اختبار يواجه المنتخب الإنجليزي في المونديال، ومنتخب فرنسا حامل اللقب وأحد المرشحين للتتويج بالبطولة".



وأشاد بمردود النجم الفرنسي كيليان مبابي، وقال: "هو لاعب رائع قدم مباريات مميزة ويتألق حالياً في كأس العالم، وليس مبابي فقط فهناك أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وغيرهم من اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة وبالتالي سيكون التحدي صعباً".



وختم تصريحاته معرباً عن سعادته بتألق هاري كين، وقال: "تسجيل هاري كين الهدف الأول له في المونديال كان من المكاسب المهمة خلال مباراة السنغال".