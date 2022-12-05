الامارات | كأس آسيا 2027 في السعودية.. للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد اعلان الاتحاد القاري الإثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي". وستكون الاستضافة الاولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.