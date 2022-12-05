الامارات | 20 منتخباً غادر كأس العالم.. و4 قيد الانتظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع دخول كأس العالم لكرة القدم في قطر لمراحل خروج المغلوب، نظرة عامة على المنتخبات التي ودعت منافسات البطولة التي تختتم في 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

* ما هو شكل البطولة؟

- الدور الأول هو عبارة عن دور مجموعات يخوض فيه كل فريق من الفرق 32 ثلاث مباريات في مجموعة تتألف من أربعة فرق. تحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل.

- يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الستة عشر، والذي سيقام في شكل مباراة واحدة يمكن أن تمتد لوقت إضافي ثم ركلات جزاء إذا لزم الأمر لتحديد الفائز.

- هناك أربع جولات لمراحل خروج المغلوب: دور الستة عشر ودور الثمانية وقبل النهائي والنهائي، والذي سيقام يوم 18 ديسمبر.

- هناك أيضا مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسرين في مباراتي الدور قبل النهائي.

* ما هي الفرق المتأهلة لدور 16؟

- المجموعة الأولى: هولندا والسنغال

- المجموعة الثانية: إنجلترا وأمريكا

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين وبولندا

- المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا

- المجموعة الخامسة: اليابان وإسبانيا

- المجموعة السادسة: المغرب وكرواتيا

- المجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا

- المجموعة الثامنة: البرتغال وكوريا الجنوبية

* ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية حتى الآن؟

- الأرجنتين

- هولندا

- إنجلترا

- فرنسا * ما هي المنتخبات التي خرجت من كأس العالم؟ - قطر: كان المنتخب القطري المضيف أول فريق يخرج من البطولة بعد هزيمته أمام الإكوادور (2-صفر) والسنغال (3-1). أنهى الفريق مشواره بدون أي نقطة بعد الخسارة 2-صفر أمام هولندا في آخر مباراة في دور المجموعات.

- الإكوادور: اقتربت الإكوادور بشكل كبير من بلوغ دور 16 وعادلت أفضل أداء لها في نسخة 2006، لكنها خرجت بعد الهزيمة 2-1 أمام السنغال بطلة افريقيا.

- إيران: وعلى الرغم من هزيمتها 6-2 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، إلا أن فوز إيران 2-صفر على ويلز منحها بصيص أمل بشأن إمكانية صناعة التاريخ وبلوغ دور 16. لكن الهزيمة 1-صفر أمام أمريكا أخرجتها من البطولة.

- ويلز: تذيلت ويلز، التي كانت تنافس في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1958، المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة وهدف واحد.

- المكسيك: غابت المكسيك عن مراحل خروج المغلوب بعد أن احتلت المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بولندا، منهية سلسلة تشمل الظهور لسبع مرات متتالية في دور الستة عشر بكأس العالم. تحمل جيراردو مارتينو مدرب المكسيك المسؤولية الكاملة عن خروج الفريق وقال إنه لن يمدد عقده مع الاتحاد المحلي.

-السعودية: بعد افتتاح مشوارها في قطر بفوز مذهل 2-1 على الأرجنتين، خسرت السعودية 2-صفر أمام بولندا وشهدت تلاشي آمالها في بلوغ مراحل خروج المغلوب بعد هزيمتها 2-1 أمام المكسيك.

- تونس: فازت تونس على فرنسا حاملة اللقب 1-صفر في آخر مباراة لها في المجموعة الرابعة لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لها للتقدم إلى دور الستة عشر بعد تعادلها مع الدنمرك والخسارة أمام أستراليا في أول مباراتين.

- الدنمرك: احتلت الدنمرك ذيل ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادلها مع تونس وخسارتها أمام فرنسا وأستراليا.

- ألمانيا: خرجت ألمانيا من كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف اليابان وإسبانيا.

- كوستاريكا: خرجت كوستاريكا من البطولة بعد هزيمتها 4-2 أمام ألمانيا في آخر مباراة لها بالمجموعة الخامسة، مما جعلها في ذيل الترتيب بثلاث نقاط بعد أن خسرت 7-صفر أمام إسبانيا قبل أن تتغلب على اليابان 1-صفر.

- بلجيكا: احتلت بلجيكا، التي كانت المرشحة للتأهل من المجموعة السادسة، المركز الثالث في مجموعتها برصيد أربع نقاط بعد فوزها في مباراة واحدة فقط من مبارياتها الثلاث.

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، الذي كان مسؤولا عن الفريق منذ 2016 وقاده إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، إنه سيترك منصبه بعد الخروج من نهائيات قطر.

- كندا: احتلت كندا، التي شاركت لأول مرة في نهائيات كأس العالم منذ نسخة 1986، ذيل ترتيب المجموعة السادسة بعد خسارتها في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

- الكاميرون: فازت الكاميرون على البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، 1-صفر في آخر مباراة لها بالمجموعة السابعة لكن لم يكن ذلك كافيا بالنسبة لها للتقدم لدور الستة عشر بعد تعادلها مع صربيا وخسارتها أمام سويسرا في أول مباراتين.

- صربيا: احتلت صربيا قاع المجموعة السابعة وغادرت نهائيات قطر دون تحقيق أي انتصار. فقد خسرت أمام البرازيل وسويسرا وتعادلت مع الكاميرون.

- أوروغواي: أنهت أوروغواي المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط، مثل كوريا الجنوبية، لكنها خرجت من البطولة لأنها سجلت أهدافا أقل من المنتخب الآسيوي.

- غانا: فازت غانا على كوريا الجنوبية 3-2 في مباراة مثيرة لكن الهزيمة أمام البرتغال وأوروغواي أقصتها من البطولة.

- أستراليا: ودعت أستراليا كأس العالم بعد هزيمتها 2-1 أمام الأرجنتين في دور الستة عشر، حيث ضمن هدفان سجلهما ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز الفوز للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية.

- أمريكا: انتهت مسيرة أمريكا في كأس العالم بعد هزيمتها 3-1 أمام هولندا في دور 16.

- السنغال: خسرت السنغال بطلة إفريقيا 3-صفر أمام إنجلترا في دور 16، وسجل جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا أهداف فريق المدرب جاريث ساوثجيت.

- بولندا: ودعت بولندا، التي بلغت مراحل خروج المغلوب لأول مرة منذ 1986 والتي كانت تتطلع للظهور في دور الثمانية لأول مرة منذ 1982، بعد الهزيمة 3-1 أمام فرنسا في دور 16.