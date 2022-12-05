الامارات | سيسيه يلقي باللوم على 7 دقائق حولت مسار "أسود التيرانغا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه حزنه بسبب الخسارة القاسية التي تعرض لها "أسود التيرانغا" أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من كأس العالم 2022.

قال سيسيه في مؤتمر صحافي عقب المباراة إنه لم يتوقع هذه الخسارة الكبيرة، مشيراً إلى أنه "استقبلنا هدفين في 7 دقائق فقط وهو ما أدى لخسارتنا، ولكن في كل الأحوال أنا راض عن أداء فريقي وأشكر اللاعبين على ما بذلوه من جهود على مدار البطولة".



وأضاف "لعبنا مباراة جيدة جداً واللاعبون أغلقوا المساحات، ولكن توقيت الهدفين الأول والثاني كان حاسماً في تحويل مسار اللقاء".



وأعرب المدرب السنغالي عن رضاه عن مردود اللاعبين، وقال: "السنغال بطل أفريقيا وتخطى مجموعة قوية، وخسر أمام منافس قوي من المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب المونديال".



وختم "حزين بسبب توديع المونديال ولم نقصر على مدار مباريات البطولة، وحاولنا قدر المستطاع مواصلة المشوار، ومازال هناك مشوار طويل للوصول إلى مصاف المنتخبات العالمية".