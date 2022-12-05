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الأهلى يواجه الزمالك فى القمة المؤجلة بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباراة قمة دورى المحترفين المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023من الجولة الثالثة. وتقام مباراة قمة دورى المحترفين فى الثامنة مساءً،  على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويتبقى للزمالك مواجهة مؤجلة تقام غدا الثلاثاء أمام المعادى والأهلى أمام جزيرة الورد، حيث تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا و مشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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