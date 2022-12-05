شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى القمة المؤجلة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباراة قمة دورى المحترفين المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023من الجولة الثالثة. وتقام مباراة قمة دورى المحترفين فى الثامنة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتبقى للزمالك مواجهة مؤجلة تقام غدا الثلاثاء أمام المعادى والأهلى أمام جزيرة الورد، حيث تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا و مشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.